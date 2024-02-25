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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        İzmit ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 19:35 Güncelleme: 25.02.2024 - 19:41
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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        İzmit ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Gölcük istikametinde T.T. idaresindeki 20 GN 752 plakalı otomobil, E.T. yönetimindeki 34 CRT 982 otomobil ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 NV 012 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, 41 NV 012 plakalı otomobilin sürücüsü ile diğer araçlardaki 3 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kara yolunun Gölcük istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri

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