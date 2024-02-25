Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 41 NV 012 plakalı otomobilin sürücüsü ile diğer araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Gölcük istikametinde T.T. idaresindeki 20 GN 752 plakalı otomobil, E.T. yönetimindeki 34 CRT 982 otomobil ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 NV 012 plakalı otomobil çarpıştı.

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