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        Kocaeli'de küçükbaş hayvan üreticilerine damızlık koç ve teke desteği

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için üreticilere hibeli koç ve teke dağıtımı gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 14:45 Güncelleme: 25.02.2024 - 14:46
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        Kocaeli'de küçükbaş hayvan üreticilerine damızlık koç ve teke desteği
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için üreticilere hibeli koç ve teke dağıtımı gerçekleştiriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Damızlık Koç ve Teke Desteği" projesi kapsamında ilk etapta 75 yetiştiriciye 75 merinos ırkı koç yüzde 50 hibeli olarak teslim edildi.

        Gelecek günlerde düzenlenecek programlarla Kocaeli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne üye olan üreticilere toplam 500 koç ve 150 teke verilecek.

        Destekle verim artışının sağlanması ve çiftçilerin gelir kaynaklarının artırılması hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, çiftçiye tohumdan fideye, gübreden mazota kadar pek çok alanda destek verdiklerini belirtti.

        Hayvancılıkta da daha önce damızlık manda dağıttıklarını aktaran Aydınlık, şunları kaydetti:

        "Günümüzdeki koşullar dikkate alındığında üretimin, üretimi yapan çiftçi sayımızın artıyor olması, verdiğimiz desteklerin üretmeye devam eden çiftçimize adeta can suyu olduğunu ortaya koyuyor. Sizlere Başkanımız Tahir Büyükakın'ın selamlarını iletiyorum. Tarım ve hayvancılıkta üreticilerimizi birer vatanperver olarak görüyoruz. Yaptığınız işlerin ne kadar önemli ve stratejik olduğunu biliyoruz. Yine köydeki üretimin pazara ulaşmasındaki kolaylaştırıcı işlemlere devam edeceğiz, desteklerimiz artarak sürecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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