Bilal Erdoğan'ın eşinin dedesinin cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi

Cenaze törenine Uzuner'in çocukları, ailesi ve yakınları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, Veysal Tipioğlu, Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve vatandaşlar katıldı.

Burada, Reyyan Erdoğan'ın babası Orhan Uzuner, Bilal Erdoğan ve aile yakınları, taziyeleri kabul etti.

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