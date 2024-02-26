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        Üzerine kamyon kasası düşen işçi ağır yaralandı

        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde çalıştığı imalathanede üzerine kamyon kasası düşen işçi Muhittin Y. (43), ağır yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Barış Mahallesi 1803/2 Sokak'ta kamyon kasası ve TIR dorsesi üretimi yapılan bir imalathanede meydana geldi. Montaj için taşınan tonlarca ağırlıktaki halatları kopan kamyon kasası, işçi Muhittin Y.'nin üzerine düştü. İhbarla bölgeye ekipler gönderilirken; ağır yaralanan işçi, arkadaşları tarafından kasa altından çıkartıldı. İşçi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 12:29 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:29
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        Üzerine kamyon kasası düşen işçi ağır yaralandı
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        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde çalıştığı imalathanede üzerine kamyon kasası düşen işçi Muhittin Y. (43), ağır yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Barış Mahallesi 1803/2 Sokak'ta kamyon kasası ve TIR dorsesi üretimi yapılan bir imalathanede meydana geldi. Montaj için taşınan tonlarca ağırlıktaki halatları kopan kamyon kasası, işçi Muhittin Y.'nin üzerine düştü. İhbarla bölgeye ekipler gönderilirken; ağır yaralanan işçi, arkadaşları tarafından kasa altından çıkartıldı. İşçi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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