Üzerine kamyon kasası düşen işçi ağır yaralandı KOCAELİ'ninGebze ilçesinde çalıştığı imalathanede üzerine kamyon kasası düşen işçi Muhittin Y. (43), ağır yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Barış Mahallesi 1803/2 Sokak'ta kamyon kasası ve TIR dorsesi üretimi yapılan bir imalathanede meydana geldi. Montaj için taşınan tonlarca ağırlıktaki halatları kopan kamyon kasası, işçi Muhittin Y.'nin üzerine düştü. İhbarla bölgeye ekipler gönderilirken; ağır yaralanan işçi, arkadaşları tarafından kasa altından çıkartıldı. İşçi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 12:29 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:29 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL