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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 01:00 Güncelleme: 26.02.2024 - 01:06
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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu Ankara istikameti Ataevler Mahallesi mevkisinde, B.D. idaresindeki 41 SE 467 plakalı hafif ticari araç, E.E. yönetimindeki 16 BGF 121 plakalı otomobil ile K.A'nın kullandığı 54 FJ 173 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada, hafif ticari araçların sürücüleri ile 54 FJ 173 plakalı araçtaki A.D. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan A.D'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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