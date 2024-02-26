Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikameti Ataevler Mahallesi mevkisinde, B.D. idaresindeki 41 SE 467 plakalı hafif ticari araç, E.E. yönetimindeki 16 BGF 121 plakalı otomobil ile K.A'nın kullandığı 54 FJ 173 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçların sürücüleri ile 54 FJ 173 plakalı araçtaki A.D. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan A.D'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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