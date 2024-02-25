Kocaeli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Yaralanan sürücü ile araçtaki N.D, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Bariyeri aşarak yan yola geçen otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

D-100 kara yolu İstanbul yönünde seyreden F.Y. idaresindeki 34 LJ 431 plakalı otomobil, İbni Sina Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

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