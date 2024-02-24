Kocaeli'de kanser tedavisi gören çocuğun polislik hayali 1 günlük gerçek oldu
Kocaeli'de kanser tedavisi gören 15 yaşındaki çocuğun polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi.
Kocaeli'de kanser tedavisi gören 15 yaşındaki çocuğun polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören Kutsal Yüce'nin (15) polis olma hayalinin yerine getirilmesi için harekete geçildi.
Polis ekiplerince evinden alınarak Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine getirilen Kutsal Yüce, yunus polisleri eşliğinde motosikletle gezdirildi.
Polislerle bir süre sohbet eden Yüce'ye çeşitli hediyeler verildi.
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