Kocaeli'de kanser tedavisi gören çocuğun polislik hayali 1 günlük gerçek oldu

Polislerle bir süre sohbet eden Yüce'ye çeşitli hediyeler verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören Kutsal Yüce'nin (15) polis olma hayalinin yerine getirilmesi için harekete geçildi.

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