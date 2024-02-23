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        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 1'i bebek 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 22:08 Güncelleme: 23.02.2024 - 22:08
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        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 1'i bebek 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolunda Safiye Ç. idaresindeki 34 GFA 11 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Kazada sürücü Safiye Ç. ile araçtaki 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan yoldaki trafik akışı aracın çekilmesiyle normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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