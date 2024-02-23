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        Milli sporcular Darıca'da öğrencilerle buluştu

        Milli sporcular Eray Şamdan, Emre Karaca, Semih Gümüş, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen "Bizim Çocukların Başarı Öyküsü" konulu söyleşide lise öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 20:33 Güncelleme: 23.02.2024 - 20:33
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        Milli sporcular Darıca'da öğrencilerle buluştu
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        Milli sporcular Eray Şamdan, Emre Karaca, Semih Gümüş, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen "Bizim Çocukların Başarı Öyküsü" konulu söyleşide lise öğrencileriyle bir araya geldi.

        Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçede spor ve sanatla uğraşan gençlerin sayısının artmak amacıyla yatırımlar yapıldığını anlattı.

        Elde edilen başarıların da bunun sonucunda gerçekleştiğini aktaran Bıyık, "Derdimiz şu; bir gencin ya bir spor dalıyla uğraşması ya da bir enstrümantal çalarak hayata farklı bir pencereden bakması. Dolayısıyla da kötü alışkanlıklardan kendini men etmesi gibi bir derdimiz var. Öyle bir hikaye yazdık." ifadelerini kullandı.

        Milli karateci Eray Şamdan da küçük yaşlardan beri sporla uğraştığını, bugünkü başarısının aşama aşama geldiğini ifade etti.

        Türkiye şampiyonluğunun ardından hedefini büyüttüğünü anlatan Şamdan, "'Milli takıma gireyim, ülkemizi temsil edeyim.' dedim. Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu hatta karate olimpiyatlarda yokken bile 'Karate olimpiyatlara girsin de olimpiyat şampiyonu olayım' gibi bir hedefim vardı. Çok şükür bunların peşinden koştuk. Bunları da başardık. Güzel başarılarla iz bırakmayı başardık." diye konuştu.

        Söyleşinin ardından konuklara günün anısına hediyeler verildi.

        Etkinliğe, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve AK Parti İlçe Başkanı Köksal Şakar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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