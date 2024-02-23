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        Kocaeli'de eski kız arkadaşının evini yakmak isteyen şüpheli aranıyor

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eski kız arkadaşının evini benzin dökerek ateşe verdikten sonra kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 16:07 Güncelleme: 23.02.2024 - 16:07
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        Kocaeli'de eski kız arkadaşının evini yakmak isteyen şüpheli aranıyor
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eski kız arkadaşının evini benzin dökerek ateşe verdikten sonra kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İddiaya göre, B.U. eski kız arkadaşı S.K. ile yeniden bir araya gelmek istedi. Bu isteğinin reddedilmesine sinirlenen B.U, gece saatlerinde S.K'nin Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evini, etrafına benzin dökerek ateşe verdikten sonra kaçtı.

        Alevler itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan olay, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, B.U'nun evi ateşe vermesi ve alevlerin büyümesiyle olay yerinden kaçması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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