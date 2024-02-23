Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden açıklama

Açıklamada, "Yabancı uyruklu şahıs hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan adli işlem yapıldığı ve İl Göç İdaresine teslim edilerek ülkemizden deport edildiği anlaşılmıştır. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik maksatlı paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında Gebze ilçesinde "yabancı uyruklu bir şahsın uygulama esnasında polisin silahını almaya çalıştığı"na ilişkin paylaşımların 13 Ağustos 2023'te meydana gelen olaya ait olduğunu, şahsın adli işlem uygulanarak sınır dışı edildiğini bildirdi.

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