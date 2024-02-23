Özel gereksinimli bireyler ve öğrenciler "Buğday Tanesi" filmini izledi

Engelli bireylere farkındalık oluşturmak amacıyla bebekken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesini anlatan "Buğday Tanesi" filmi, Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) gösterildi.

GTÜ Kongre Merkezi'ndeki filmi, engelli dernekleri üyeleri, özel gereksinimli bireyler ve üniversite öğrencileri izledi.

Milletvekili Bayram, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, filmin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi.

Filmin, Türkiye'deki 10 milyon özel gereksinimli bireyin hayatına dokunmaya çalıştığını aktaran Bayram, "Film, hayatımda yaşadıklarımın yüzde 1'ini yansıtıyor. Gençlik yıllarım zor geçti. 18 yaşına kadar elleri cebinde dolaşan bir gençtim. Toplum baskısı ve sorular beni yordu." diye konuştu.

Bayram, ülkede 10 milyon, dünyada yaklaşık 1,5 milyar engelli birey bulunduğuna işaret ederek, "Buğday Tanesi filmi; engelliler için umut, aileleri için umutta yolculuk, engeli olmayanlar için empati ve akran zorbalığını da bitirmeye çalışan bir sosyal sorumluluk projesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Akran zorbalığı yapan çocukların filmi izledikten sonra düşüncelerinin değişmeye başladığına da dikkati çeken Bayram, şu görüşleri paylaştı:

"Öğrenciler, engelli birinin milletvekili veya hakim olduğunu görüyorlar. Normalde engelli çocuğu eziyordu, bugün beni karşısında görünce engelli bireylerin de bir yerlere geldiğini görüyor ve saygı duyuyor. Film bunu kazandırıyor ve akran zorbalığını bitiriyor. Milli Eğitim Bakanı'mıza teşekkür ediyorum, çok büyük bir görev. Üniversite yurtlarında film izlettiriliyor. Yurt içi ve dışında da birçok üniversiteye gittim, onlara da katılım sağlayacağız. Neticede umut olmaya devam edeceğiz."

GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işıl Kurnaz, Serkan Bayram'ın zorluklarının üstesinden hayata sıkı sıkı sarılarak ve mücadele ederek geldiğini kaydetti.

Özel gereksinimli bireylere fırsat eşitliği sağlanması ve yaşama aktif katılımlarını sağlamanın herkesin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Kurnaz, "Kendimizi engelli bireylerin yerine koyarak, nasıl davranılmasını istiyorsak aynı şekilde davranmalıyız. Bu bilinçle hareket etmek, toplumsal dayanışma ve adaletin temelini oluşturur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kurnaz, milletvekili Bayram'a plaket takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.