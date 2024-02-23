Kocaeli'de "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 21 Şubat'ta kent genelinde "uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirildi.

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