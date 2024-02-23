Kocaeli'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Mevlana Mahallesi 881. Sokak'ta tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

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