Kocaeli'de terör örgütü propagandasına 1 tutuklama

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçundan aranan Z.K. (33), jandarma ekiplerince yakalanıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında; 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçundan aranan Z.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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