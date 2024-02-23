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        Kocaeli'de terör örgütü propagandasına 1 tutuklama

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçundan aranan Z.K. (33), jandarma ekiplerince yakalanıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında; 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçundan aranan Z.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 23:19 Güncelleme: 23.02.2024 - 23:19
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        Kocaeli'de terör örgütü propagandasına 1 tutuklama
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçundan aranan Z.K. (33), jandarma ekiplerince yakalanıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında; 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçundan aranan Z.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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