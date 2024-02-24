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        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerindeki camilerde, Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 21:38 Güncelleme: 24.02.2024 - 21:38
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        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Berat Kandili dualarla idrak edildi
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        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerindeki camilerde, Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde vatandaşlar, akşam namazıyla camilere gelerek ibadet etti.

        Güllük Camisi'nde vatandaşlar, akşam ezanının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit dinledi.

        - Kocaeli

        Kocaeli'de, Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Gebze ilçesindeki Tarihi Çoban Mustafa Paşa Camisi’ne gelen vatandaşlar namaz kılarak, dualar etti.

        Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu.

        - Karabük

        Karabük'te camilerde düzenlenen programlara katılan vatandaşlar, Berat Kandili'nin manevi atmosferini yaşadı.

        Merkez Esentepe Yeşil Camisi'ndeki programda vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

        Vatandaşlar, daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi.

        - Bartın

        Bartın İl Müftülüğü tarafından Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

        Şadırvan Camisi'ni dolduran cemaate, ikramlarda bulunuldu.

        - Düzce

        Düzce'de Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar gerçekleştirildi.

        Merkez Büyük Camisi'ne akşam ezanıyla gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

        Program, ilahi dinleyen cemaate ikramlarda bulunulmasıyla sona erdi.

        - Bolu

        Bolu'da, Berat Kandili dolayısıyla camilerde düzenlenen programlara, vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

        Büyükcami Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Bayezid Camisi'nde namaz kılarak dua eden vatandaşlar, daha sonra ilahiler dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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