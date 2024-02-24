Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

Büyükcami Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Bayezid Camisi'nde namaz kılarak dua eden vatandaşlar, daha sonra ilahiler dinledi.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Bartın İl Müftülüğü tarafından Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerindeki camilerde, Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

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