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        Kocaeli'de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık personeli 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 22:55 Güncelleme: 24.02.2024 - 22:55
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        Kocaeli'de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık personeli 4 kişi yaralandı.

        E.K. yönetimindeki hasta taşıyan 41 BT 126 plakalı ambulans ile S.C. idaresindeki 34 KP 2519 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi İstanbul Caddesi Develi kavşağında çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ambulans şoförü E.K. ile aynı araçtaki iki sağlık personeli ve hasta, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü S.C, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan kavşaktaki ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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