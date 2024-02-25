Kocaeli'de çıkan çatı ve metruk bina yangınları söndürüldü
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmanın çatısı ile metruk binada çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmanın çatısı ile metruk binada çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bayramoğlu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki tek katlı metruk binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.
Kazım Karabekir Mahallesi Huzur Sokak'ta da 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı.
Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında çatıda hasar meydana geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.