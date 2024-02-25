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        Kocaeli'de çıkan çatı ve metruk bina yangınları söndürüldü

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmanın çatısı ile metruk binada çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 19:02 Güncelleme: 25.02.2024 - 19:08
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        Kocaeli'de çıkan çatı ve metruk bina yangınları söndürüldü
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmanın çatısı ile metruk binada çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bayramoğlu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki tek katlı metruk binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

        Kazım Karabekir Mahallesi Huzur Sokak'ta da 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı.

        Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında çatıda hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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