Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kartepe'de 3 araç zincirleme kazaya karıştı; 3 yaralı

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 00.00 sıralarında Kartepe D-100 Karayolu Köseköy geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne seyir halinde olan K.A. yönetimindeki 54 FJ 173 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yöne ilerleyen B.D.'nin kullandığı 41 SE 467 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 41 SE 467 plakalı hafif ticari araç ise önünde bulunan E.E. yönetimindeki 16 BGF 121 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücülerden E.E., K.A. ve yolculardan A.D. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 01:45 Güncelleme: 26.02.2024 - 01:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartepe'de 3 araç zincirleme kazaya karıştı; 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 00.00 sıralarında Kartepe D-100 Karayolu Köseköy geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne seyir halinde olan K.A. yönetimindeki 54 FJ 173 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yöne ilerleyen B.D.'nin kullandığı 41 SE 467 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 41 SE 467 plakalı hafif ticari araç ise önünde bulunan E.E. yönetimindeki 16 BGF 121 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücülerden E.E., K.A. ve yolculardan A.D. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şer odaklarını hüsrana uğrattık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şer odaklarını hüsrana uğrattık
        Koşarken fenalaştı! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
        Koşarken fenalaştı! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        12 yaşındaki çocuğu havada yakaladı
        12 yaşındaki çocuğu havada yakaladı
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Beşiktaş derbi öncesi kanatlandı!
        Beşiktaş derbi öncesi kanatlandı!
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Sokak ortasında başından vuruldu
        Sokak ortasında başından vuruldu
        "Savunma iyi, hücum yolda!"
        "Savunma iyi, hücum yolda!"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        Beyaz Saray: Refah'ta "askeri operasyon" istemiyoruz
        Beyaz Saray: Refah'ta "askeri operasyon" istemiyoruz
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        Filler eğlence amacıyla kullanılamayacak
        Filler eğlence amacıyla kullanılamayacak
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        İzmit'te 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı
        İzmit'te 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı
        Kocaeli'de motosikletin çarptığı kadın yaralandı
        Kocaeli'de motosikletin çarptığı kadın yaralandı
        Kocaeli'de çıkan çatı ve metruk bina yangınları söndürüldü
        Kocaeli'de çıkan çatı ve metruk bina yangınları söndürüldü
        Kocaeli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı