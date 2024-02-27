Kocaeli merkezli PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Kocaeli merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Kocaeli merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli, Kocaeli, Diyarbakır, Batman ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğer zanlıya ev hapsi verildi.
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