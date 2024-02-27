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        Kocaeli merkezli PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 10:13 Güncelleme: 27.02.2024 - 10:19
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        Kocaeli merkezli PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli, Kocaeli, Diyarbakır, Batman ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

        Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğer zanlıya ev hapsi verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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