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        Kocaeli Valisi Yavuz, Vergi Haftası kapsamında ziyaretleri kabul etti

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Vergi Haftası kutlamaları kapsamında ziyaretçileri ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 14:22 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:26
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        Kocaeli Valisi Yavuz, Vergi Haftası kapsamında ziyaretleri kabul etti
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Vergi Haftası kutlamaları kapsamında ziyaretçileri ağırladı.

        Kocaeli Defterdarı Zekeriya Keleş, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin, Kocaeli Vergi Denetim Kurulu Başkanı Çağatay Şen ve beraberindeki heyet, hafta kapsamında Vali Yavuz'u ziyaret etti.

        Ziyarette konuşan Vali Yavuz, vergi vermenin, vatanseverliğin en önemli ölçülerinden birisi olduğunu vurguladı.

        Devletin kamu hizmet ve yatırımlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli olan en önemli kaynaklarından birisinin vergiler olduğunu aktaran Yavuz, "Devlet, vatandaşının can ve mal emniyetini sağlarken, eğitim ve diğer sosyal haklarını temin ederken, elbette vatandaşın da bu harcamalara geliri oranında katkı sunması kaçınılmaz bir gerçekliktir." ifadelerini kullandı.

        Yavuz, vergi tahsilatının tahakkuka oranında Kocaeli'nin birinci sırada olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "2023 yılında Kocaeli gümrüklerinden üretim yerine göre 30 milyar 716 milyon 794 bin dolar ihracat ve 80 milyar 594 milyon 137 bin dolar ithalat yapılmıştır. Kocaeli gümrüklerinden yapılan ihracat ve ithalat toplamı, Türkiye'nin dış ticaret hacminin yüzde 19'una tekabül etmektedir. Kocaeli, kamu gelirlerinde de önemli paya sahiptir. Vergi tahakkukunda üçüncü, vergi tahsilatının tahakkuka oranında ise yüzde 94,9 ile Türkiye'de birinci sıradadır. Dolayısıyla iyi çalışıp kazanan ve kazandığının da vergisini veren tüm kardeşlerimizi tebrik ediyor, bol kazançlar diliyor, sizlerin nezdinde tüm vergi dairesi çalışanlarımızın haftalarını kutluyorum."

        Vergi Dairesi Başkanı Eşgin de hafta kapsamında düzenlenen faaliyetler hakkında Yavuz'a bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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