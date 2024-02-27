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        Kocaeli Şehir Hastanesi'nde kemik tümörü başarıyla alınan hasta sağlığına kavuştu

        Kocaeli Şehir Hastanesi'nde kemoterapi sürecinin ardından yapılan başarılı operasyonla kemik tümörü alınan hasta, kanseri yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 18:28 Güncelleme: 27.02.2024 - 18:35
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        Kocaeli Şehir Hastanesi'nde kemik tümörü başarıyla alınan hasta sağlığına kavuştu
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        Kocaeli Şehir Hastanesi'nde kemoterapi sürecinin ardından yapılan başarılı operasyonla kemik tümörü alınan hasta, kanseri yendi.

        Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan'dan gelen 50 yaşındaki hasta Alim Korkmaz'a tetkikleri sonucu kemik kanseri teşhisi konuldu. Korkmaz, hastanedeki tedavi süreci ve geçirdiği operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları hekimi Operatör Dr. Muhammed Fatih Serttaş, biyopsi sonrası kemik kanseri teşhisi konulan hastaya ameliyat öncesi kemoterapi uyguladıklarını anlattı.

        Serttaş, kemoterapi sonrası gerçekleştirilen operasyonla, uyluk kemiğinin dizden itibaren 20 santimetrelik kısmında ana damar ve sinirlerin etrafını sarmış olan tümörü başarı şekilde çıkardıklarını ve hastayı, bacağı kesilmeden sağlığına kavuşturduklarını aktardı.

        Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları Klinik Şefi Doç. Dr. Alper Gültekin de tüm teknik donanımlara sahip hastanede ortopedi alanında ileri ameliyatları yaptıklarını belirterek, "Ortopedik onkoloji ve tümör cerrahisi konusunda artık rahatlıkla ameliyat edip tedavi gerçekleştirebiliyoruz." ifadesini kullandı.

        Hasta Alim Korkmaz da Kocaeli Şehir Hastanesi'nin sunduğu kaliteli sağlık hizmeti sayesinde bu süreci başarıyla atlattığını ve sağlığına yeniden kavuştuğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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