Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gebze, Körfez ve Derince ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların adres ve üst aramalarında, 238 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, tüfek, tabanca, 10 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 125 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.S. ile G.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ö.S. adli kontrol şartıyla salıverildi.