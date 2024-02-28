Babasını darbeden kuzenini öldüren sanığa haksız tahrik indirimli 18 yıl hapis istemi KOCAELİ'nin İzmit ilçesince babasını darbeden kuzeni Soner Tezcan'ı (43) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Tamer Tezcan (45) hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.Olay, 3 Aralık 2022'de İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi Kayapınar Sokak'ta meydana geldi. Bahçede çalışan Hasan Tezcan (65) ile yeğeni Soner Tezcan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Soner Tezcan, amcası Hasan Tezcan'a vurmaya başladı. Bağrışmaları duyarak pencereye çıkan Tamer Tezcan, olayı görüp tabanca ile 5 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Soner Tezcan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tamer Tezcan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'BABAMI KANLAR İÇİNDE GÖRDÜM'Olayla ilgili Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasında 'Kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Tamer Tezcan, maktulün ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada dinlenen tutuklu sanık Tamer Tezcan yaşananları anlattı. Tezcan, "Olay günü kuzenim Soner'i elinde baltayla, babamı ise kanlar içinde gördüm. Soner'in babamın başını baltayla yaraladığını düşünerek ailemi, evimi korumaya çalıştım. Korkuyla, telaşla ateş ettim. Soner Tezcan üzerime doğru gelince korkutmak amacıyla ruhsatlı tabancam ile ayaklarına ateş ettim. Yere düşünce de ateş etmeyi bıraktım. Maktul bir hafta öncesinde oğlumu tehdit etti. Olay günü eyleminden korktuğum için ilk önce havaya sonra da kendisini durdurmak amacıyla bahçeme doğru ateş ettim. Arkasından ateş etmedim. Bana ve aileme olay günü ağır küfürler etti. Karar verilirken bunların gözetilmesini ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.SAVCI, MÜTALAASINI AÇIKLADIÖldürülen Soner Tezcan'ın eşi ve çocukları Tamer Tezcan'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederken, Cumhuriyet savcısı ise mütalaasını açıkladı. Savcı, Tamer Tezcan'ın 'Kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, avukatının mütalaaya ilişkin savunma hazırlaması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 11:36 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:40 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL