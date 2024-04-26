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        Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor, Türk iş insanlarını ülkesine yatırım yapmaya çağırdı

        Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Moldova'da 1200 Türk şirketinin bulunduğunu belirterek, iş insanlarını yatırım yapmaları için ülkesine davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 16:28 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:39
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        Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Croitor, Türk iş insanlarını ülkesine yatırım yapmaya çağırdı
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        Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Moldova'da 1200 Türk şirketinin bulunduğunu belirterek, iş insanlarını yatırım yapmaları için ülkesine davet etti.

        Moldova'nın Ankara Büyükelçiliği himayelerinde, Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle İzmit Yürüyüş Yolu'nda "7. Gagauzya Fotoğrafları Sergisi" açıldı.

        Büyükelçi Croitor, Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'ni anlatan 60 fotoğrafın yer aldığı sergiyi gezdi.

        Croitor, gazetecilere, ilk defa geldiği Kocaeli'de sergi açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Moldova'nın güneyinde yaşayan Gagauz Türklerinin Türk dünyasının bir parçası olduğunu belirten Croitor, bu sergiyle Türk vatandaşlarının Gagauz Türklerini daha yakından tanımalarını istediklerini kaydetti.

        Croitor, nüfusu 2,5 milyon olan Moldova'dan her sene Türkiye'yi 300 bin kişinin ziyaret ettiğini aktardı.

        Türkiye'nin büyük nüfusa sahip olduğuna işaret eden Croitor, "Ama Türkiye'den Moldova'ya, Gagauz Özerk Yeri'ne gelen sadece 30 bin kişi. Biz istiyoruz ki daha çok turist gelsin." dedi.

        - "Ülkelerimiz stratejik ortak"

        Büyükelçi Croitor, Moldova'da 1200 Türk şirketi bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Ülkelerimiz arasında ticaret hacmi 1 milyar dolar. Biz istiyoruz ki daha da fazla olsun, Türkiye'den daha çok şirketler Moldova'ya gelsin. Biz istiyoruz ki onlar para kazansınlar ama bizim vatandaşlarımız da iş kursunlar. Neden? 11 sene önce Moldova nüfusu 4,5 milyondu, bugün 2,5 milyon kaldı. Nüfusumuz nereye kaçıyor? İş arıyorlar, İstanbul'da, İtalya'da, Belçika'da, Rusya'da, başka ülkelerde çalışıyorlar. Gagauz halkının kimliğini kaybetmesinden çok korkuyoruz. Bu yüzden iş insanlarını Moldova'ya davet ediyoruz. Moldova'nın toprakları hem güzel hem verimli. Bizde tarımcılık, hayvancılık, balıkçılık ama aynı zamanda turizm de çok önemli. Bu alanlarda iş insanlarını Moldova'ya davet ediyoruz. Beraber iş yapalım. Ülkelerimiz stratejik ortak. 2018'de Sayın Cumhurbaşkanı Moldova'yı ziyaret etti, 2019'da Moldova'nın Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi. Bu ilişkilerimiz, bu bağlantılarımız daha da güçlü olsun."

        Kocaeli'de sanayinin güçlü olduğuna işaret eden Croitor, "Hükümetimiz, iş insanlarına çok büyük teşvikler veriyor. Kocaeli'den de iş insanları bu teşvikleri alsın ama Moldova halkına da iş kursunlar. Bu bizim için çok önemli." dedi.

        Croitor, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi'nde düzenlenen "Moldova ve Gagauzya'daki Yatırım ve Turizm İmkanları Konferansı"na katıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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