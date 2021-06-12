Kocaeli'de "Spor Şöleni" başladı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Spor Şöleni" başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün organize ettiği "Spor Şöleni" başladı. Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu bugünkü şölende sporcular yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Spor şöleni, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki Vinsan Açık Çim Saha’da herkese açık ve ücretsiz bir şekilde gerçekleşiyor.

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