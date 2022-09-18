Asansörde mahsur kalan 9 kişilik aile duvar kırılarak kurtarıldı

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'de 9 kişilik aile, misafirliğe gittikleri binada, yük kapasitesi aşılınca asansörde mahsur kaldı. Aile, itfaiye tarafından asansör kapısının üzerindeki duvar kırılarak kurtarıldı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi'ndeki 7 katlı binada meydana geldi. 9 kişilik aile, misafirliğe gittikleri binada 8 kişilik asansöre bindi. Yük kapasitesi aşılınca asansör, 1´inci ve 2'nci kat arasında arızalanıp, durdu. Ailenin yardım isteğini duyanlar, apartman yönetimini bilgilendirdi. Yönetim, asansörü çalıştıramayınca durumu asansör firmasına bildirdi. Firma yetkilileri de asansörü çalıştıramayınca itfaiyeden yardım istendi. Binaya gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından asansör kapısının üzerindeki duvarı kırarak aileyi mahsur kaldıkları yerden kurtardı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze KOCAELİ, (DHA)

2022-09-18 10:51:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.