Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler? Kocan Kadar Konuş filminin konusu ne? soruları film hakkında bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Kocan Kadar Konuş filmi ilk olarak 2016 yılında izleyici ile buluştu. Kocan Kadar Konuş filmi hakkında merak edilenler haberimizde...

KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCULARI KİMLER?

- Ezgi Mola

- Murat Yıldırım

- Nevra Serezli

- Gülenay Kalkan

- İsmail İncekara

- Ebru Cündübeyoğlu

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şebnem Burcuoğlu’nun çok satan Kocan Kadar Konuş romanından uyarlanan film bu toprağın kadınlarının daha çocukken nasıl koca bulmaya programlandıklarını anlatıyor. Bu kadınların arasında 30 yaşındaki Efsun (Ezgi Mola) gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arar ama diğer kızlar gibi numara yapmayı, trip atmayı, erkeği parmağının ucunda oynatmayı bilmez. Bu yüzden bu yaşına kadar düzgün bir ilişkisi olmamıştır.

Efsun’un kadınlığın kitabını yazmış İzmirli ailesi ise ona kadınlığı öğretmeye kararlıdır. Efsun da nihayet kendini Türk kızlarına emanet eder. Ailesi tepeden tırnağa yeniledikleri Efsun’u takdim etmeye hazırlanırken Efsun’un karşısına hiç unutamadığı, üstüne yenisini koyamadığı lise aşkı Sinan (Murat Yıldırım) çıkar.