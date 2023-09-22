Kocasını yalan detektörü ile kontrol eden dünyanın en kıskanç kadını
Debbie Wood, eşi Steve Wood'u o kadar kıskanıyor ki eşinin diğer kadınları görebileceği her türlü platformu yasakladı ancak zamanla bu da yetmeyince, eşinin dürüst olduğundan emin olmak için bir yalan detektörü bile aldı.
2015 yılında, "This Morning" isimli bir televizyon programına katılan çift, yeniden sosyal medya gündeminde. Debbie Wood ve kocası Steve Wood'un oldukça ilginç bir ilişkisi var.
Debbie, oldukça kıskanç bir kadın ve ilişkilerinde güvende hissetmek onun için çok önemli bir nokta. Bu yüzden kocasının e-postalarını, banka hesaplarını ve telefonunu düzenli olarak kontrol ediyor.
Bu bir yere kadar normal sayılabilir ancak Debbie, eşinin televizyonda kadınları izlemesini veya dergilerde kadınların fotoğraflarını görmesini de yasakladığını ifade ediyor. Hatta Debbie, Steve'in bilgisayarına çocuk filtresi ekleyerek, sanal alemdeki tüm kadınlardan eşini uzak tutuyor.
Steve, eskiden farklı spor programlarını severek izlediğini ama bu tarz programlara birçok güzel kadın da dahil olduğu için bunun da yasaklandığını anlatıyor.
Hatta işlerin biraz daha çılgınlaştığını söylemek yanlış olmaz. Debbie, Steve'in diğer kadınlar hakkında doğru söylediğinden emin olmak için bir yalan detektörü bile aldı.
Çiftin dışarıdan aşırı gözüken ilişkisi, onlar için gayet normal. Hatta Steve programda, eşinin yaptıklarının göründüğü gibi zorlayıcı olmadığını ifade ediyor.
Debbie kendisinde, sanrısal kıskançlığa neden olan Othello Sendromu teşhisi konulduktan sonra yeniden manşetlere konu oldu. Psikologlar, Debbie'nin dört yıllık sevgilisinden kötü bir şekilde ayrılmasıyla kendisinde bir travmanın tetiklendiğini düşünüyor.
Kaynak: Daily Mail, This Morning Youtube