Kocasını yalan detektörü ile kontrol eden dünyanın en kıskanç kadını

Kocasını yalan detektörü ile kontrol eden dünyanın en kıskanç kadını

Debbie, oldukça kıskanç bir kadın ve ilişkilerinde güvende hissetmek onun için çok önemli bir nokta. Bu yüzden kocasının e-postalarını, banka hesaplarını ve telefonunu düzenli olarak kontrol ediyor.

2015 yılında, "This Morning" isimli bir televizyon programına katılan çift, yeniden sosyal medya gündeminde. Debbie Wood ve kocası Steve Wood'un oldukça ilginç bir ilişkisi var.

Bu bir yere kadar normal sayılabilir ancak Debbie, eşinin televizyonda kadınları izlemesini veya dergilerde kadınların fotoğraflarını görmesini de yasakladığını ifade ediyor. Hatta Debbie, Steve'in bilgisayarına çocuk filtresi ekleyerek, sanal alemdeki tüm kadınlardan eşini uzak tutuyor.

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Steve, eskiden farklı spor programlarını severek izlediğini ama bu tarz programlara birçok güzel kadın da dahil olduğu için bunun da yasaklandığını anlatıyor.

Hatta işlerin biraz daha çılgınlaştığını söylemek yanlış olmaz. Debbie, Steve'in diğer kadınlar hakkında doğru söylediğinden emin olmak için bir yalan detektörü bile aldı.