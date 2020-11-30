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Koçtaş, Ankara’da beşinci büyük mağazasını Bilkent Center AVM’de hizmete açarak Türkiye genelindeki mağaza sayısını Koçtaş Fix mağazalarıyla birlikte 133’e çıkardığını duyurdu.

Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu yaptığı açıklamada, Koçtaş’ın bugün 35 ilde 40 büyük Koçtaş mağazası ve 93 mahalleli formatı Koçtaş Fix mağazası olmak üzere toplam 133 mağaza ile hizmet verdiğini belirtti.

Kılıçoğlu, "Mahallelerde konumladığımız Koçtaş Fix mağazalarımız ile 2019 yılında Türkiye genelinde yayılma stratejimizi uygulamaya başlamıştık. 2020 yılında ise bu stratejimizi, mağaza açma hızımızı artırarak sürdürdük. Bugün geldiğimiz noktada ayda 10 Koçtaş Fix mağazası açma hızına eriştik. Koçtaş Fix yayılımımızı sürdürürken müşteri taleplerini değerlendirerek büyük Koçtaş mağazası açılışlarına da devam edeceğiz. 2025 yılına geldiğimizde toplam 600 mağaza ve buna paralel olarak yaklaşık 5 bin çalışanımız ile ev geliştirme pazarını büyütmeyi hedefliyoruz. Ankara Bilkent Center AVM’de açtığımız yeni büyük mağazamız 3000 metrekarelik alanı ve mağaza düzenlemesiyle müşterilerimize oldukça kolay ve rahat bir alışveriş deneyimi yaşatıyor” dedi.