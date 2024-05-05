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        Haberler Dünya Kolombiya'dan, Netanyahu hükümetine "ateşkes" çağrısı - Dünya haberleri

        Kolombiya'dan, Netanyahu hükümetine "ateşkes" çağrısı

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Mısır'ın ateşkes önerisinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti tarafından kabul edilmesini umduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 05:06 Güncelleme: 05.05.2024 - 05:06
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        Netanyahu hükümetine "ateşkes" çağrısı
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        Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Petro, "Mısır'ın ateşkes önerisinin Netanyahu hükümeti tarafından ciddiye alınmasını umuyoruz. Rehinelerin tamamen serbest bırakılması ve İsrail'in de Gazze'den tümden çekilmesi. Kolombiya, bombardımanlarda yaralanan Filistinli çocuklara bakım hizmeti sağlayacak." ifadesini kullandı.

        Petro, İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasına ilişkin Uluslararası Adalet Divanına (UAD) destek vererek, "Uluslararası Adalet Divanı küresel gücün karşısındadır. Barbarlık ve insanlık arasında belki en önemli mücadelelerden biri veriliyor. Kolombiya'da ofis açacak olan Uluslararası Ceza Mahkemesine desteğim tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Kolombiya
        #israil
        #Netanyahu
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