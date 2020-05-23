Kontrol noktalarında Ramazan Bayramı denetimleri arttı - AFYONKARAHİSAR

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında, 26 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, çarşı merkezi ile Konya ve Ankara kara yolunda seyreden araçları, uygulama noktasında durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor.Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, denetimleri yerinde inceleyerek, verilen izinleri kontrol etti.Tutulmaz, kurallara uymayan vatandaşlara tutanak tutulması ve taviz gösterilmemesi konusunda görevlileri uyardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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