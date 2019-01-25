ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÜKSEK KONUTA DAHA YÜKSEK KREDİ
Konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının konutun değerine oranının yüzde 80’ini aşamayacağına ilişkin hüküm korundu. Ancak, enerji verimliliği yüksek konutlar için ayrıcalık sağlandı. Buna göre, enerji kimlik belgesi bulunan, enerji performansı A sınıfı olan konutlar için, konut değerinin yüzde 90’ına, enerji performansı B sınıfı olan konutlar için de yüzde 85’ine kadar kredi kullandırılabilecek.
TAŞIT KREDİSİNDE YENİ LİMİT 120 BİN TL
Taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı krediler ile finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olanlar için yüzde 70’ine kadar kredi kullandırılacak. Değeri 120 bin lirayı aşan taşıtlarda ise 120 bin liraya kadar olan kısım için yüzde 70, 120 binin üzerindeki tutar için de yüzde 50 oranında kredi kullandırılacak. Daha önce 100 bin liraya kadar olan taşıtlar için yüzde 70 oranı uygulanıyordu, 100 bin lirayı aşan kısım için de yüzde 50 oranında kredi kullandırılabiliyordu.
KAMU BANKALARINA KOLAYLIK
Sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazine'ye, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'ye ve merkezî yönetim kapsamındaki diğer kamu
idarelerine ait bankalara kullandırılan krediler, Bankacılık Kanunu ile belirlenen kredi sınırlarına dahil olmayacak.
KREDİ KARTI BORÇLARI İÇİN 60 AYA KADAR TÜKETİCİ KREDİSİ
Ziraat Bankası öncülüğünde başlatılan kredi kartı borçları için düşük faizle tüketici kredisi kullandırılmasıyla ilgili de yönetmelikte değişiklik yapıldı. Buna göre, 25 Ocak 2018 tarihi itibarıyla asgari tutarı ödenip kalan borcu kredilendirilenler de dahil olmak üzere dönem borcu kısmen veya tamamen ödenmemiş kredi kartlarının mevcut borç bakiyeler ile sınırlı olmak üzere kredi kartı borçlarının ödenmesi amacıyla 60 aya kadar tüketici kredisi kullandırılabilecek. Kredi kartı borcunun başka bir bankada bulunması durumunda kredi, borcun ödenmesini teminen ilgili bankaya ödeme yapılması suretiyle kullandırılacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.