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        Haberler Gündem Güncel Konya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü | Son dakika haberleri

        Konya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 09:16 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:16
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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Beyşehir'de Osman İşlek (49) idaresindeki motosiklet, Beyşehir-Seydişehir çevre yolunda otogar yönünde seyir halindeki Y.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Yaklaşık 50 metre ileride refüj üzerine yatarak durabilen motosikletten savrularak önce araç üzerine sonra yola düşen kasksız motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Osman İşlek'in cenazesi, incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Y.A. gözaltına alındı.

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        #trafik kazası
        #ölümlü kaza
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