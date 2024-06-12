Kırklareli'nde beton mikseri devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde Fatih Ü. idaresindeki beton mikseri, Kıyıköy beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiği belirledi.
Yaralanan Yener Y. ambulansla Vize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatih Ü'nün cenazesi de hastanene morguna götürüldü.