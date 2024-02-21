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        Konya'da attan düşen kişi 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Konya'nın Kulu ilçesinde attan düşerek ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 15:14 Güncelleme: 21.02.2024 - 15:14
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        Konya'da attan düşen kişi 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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        Konya'nın Kulu ilçesinde attan düşerek ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Alpaslan Mahallesi'ndeki çiftlikte bindiği attan düşerek ağır yaralanan Ali Özkan (49), 15 gündür tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kulu'da esnaf olan 2 çocuk babası Özkan'ın cenazesinin yarın Tuzyaka Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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