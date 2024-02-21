Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Polislerin 17 yaşındaki sürücüyü darbettiği iddiasına soruşturma

        KONYA'da babasına ait otomobille köpeğini veterinere götürürken, 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü S.T. (17), takip sonrası polisler tarafından yakalanıp yere yatırıldı. Polislerin S.T.'ye müdahale ettiği anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, aile darp raporu alıp, çocuklarının dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı Olay, dün saat 15.00 sıralarında Seydişehir ilçesinde meydana geldi. S.T., annesi ve babası işteyken babası S.M.T.'ye ait 06 YA 2832 plakalı otomobille, hasta köpeğini veterinere götürmek için yola çıktı. Bir süre sonra devriye görevi yapan polis ekibi, S.T.'nin kullandığı otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan S.T. aracıyla kaçmaya başladı. Bir süre yaşanan takip sonrası, S.T.'nin kullandığı otomobil, sokak arasında durduruldu. Ardından araçtan indirilen S.T. yere yatırıldı. Polisin S.T.'ye müdahale anları çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Gözaltına alınan S.T., polis merkezine götürüldü. POLİSLER İFADE VERDİ Polislerin S.T.'ye müdahale görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması ve ailenin darp raporu alıp, şikayetçi olması üzerine savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. S.T., Seydişehir Adliyesi'ne gidip savcıya ifade verirken, polisler de ifadeye çağrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 13:03 Güncelleme: 21.02.2024 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polislerin 17 yaşındaki sürücüyü darbettiği iddiasına soruşturma
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA’da babasına ait otomobille köpeğini veterinere götürürken, 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü S.T. (17), takip sonrası polisler tarafından yakalanıp yere yatırıldı. Polislerin S.T.'ye müdahale ettiği anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, aile darp raporu alıp, çocuklarının dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı Olay, dün saat 15.00 sıralarında Seydişehir ilçesinde meydana geldi. S.T., annesi ve babası işteyken babası S.M.T.'ye ait 06 YA 2832 plakalı otomobille, hasta köpeğini veterinere götürmek için yola çıktı. Bir süre sonra devriye görevi yapan polis ekibi, S.T.'nin kullandığı otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan S.T. aracıyla kaçmaya başladı. Bir süre yaşanan takip sonrası, S.T.'nin kullandığı otomobil, sokak arasında durduruldu. Ardından araçtan indirilen S.T. yere yatırıldı. Polisin S.T.'ye müdahale anları çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Gözaltına alınan S.T., polis merkezine götürüldü. POLİSLER İFADE VERDİ Polislerin S.T.'ye müdahale görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması ve ailenin darp raporu alıp, şikayetçi olması üzerine savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. S.T., Seydişehir Adliyesi’ne gidip savcıya ifade verirken, polisler de ifadeye çağrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Pompalı tüfekle 4 kişi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Pompalı tüfekle 4 kişi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"

        Benzer Haberler

        Konya'da KOSKİ'nin altyapı yatırımları devam ediyor
        Konya'da KOSKİ'nin altyapı yatırımları devam ediyor
        Hukuk tahsilini 54 yaşında tamamlayan beyin cerrahından "hayat boyu eğitim"...
        Hukuk tahsilini 54 yaşında tamamlayan beyin cerrahından "hayat boyu eğitim"...
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Konya Olimpik Veledromu'nda Puanlı 1. Etap Pist Yarışları düzenlendi
        Konya Olimpik Veledromu'nda Puanlı 1. Etap Pist Yarışları düzenlendi
        Konya Ovası'nda çerezlik ayçiçeği üretimi artıyor
        Konya Ovası'nda çerezlik ayçiçeği üretimi artıyor
        Konya'da eğlence mekanında bir kişinin öldürüldüğü kavgayla ilgili 15 sanığ...
        Konya'da eğlence mekanında bir kişinin öldürüldüğü kavgayla ilgili 15 sanığ...