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        Konya Olimpik Veledromu'nda Puanlı 1. Etap Pist Yarışları düzenlendi

        Konya'da "Puanlı 1. Etap Veledrom Pist Yarışı" Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 11:57 Güncelleme: 21.02.2024 - 12:17
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        Konya Olimpik Veledromu'nda Puanlı 1. Etap Pist Yarışları düzenlendi
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        Konya'da "Puanlı 1. Etap Veledrom Pist Yarışı" Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirildi.

        Milli takımlardan ve 8 kulüpten 66 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışın startını Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin verdi.

        Şahin, pist bisikleti branşında yetenekli sporcular yetiştirmek ve uluslararası şampiyonalarda zirveye çıkmak için Konya Olimpik Veledromu'ndaki çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, pist yarışları sonunda dereceye girenlere madalyalarını takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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