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        Hüyük'te dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

        Konya'nın Hüyük ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında gerçekleştirilen "Divan-ü Lügati Türk Okumaları" deneme yarışmasında Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi 10 sınıf Öğrencisi Arda Can Çakır Konya il birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 10:23 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:23
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        Hüyük'te dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında gerçekleştirilen "Divan-ü Lügati Türk Okumaları" deneme yarışmasında Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi 10 sınıf Öğrencisi Arda Can Çakır Konya il birincisi oldu.

        Yarışmada eseriyle jürinin beğenisini kazanan Arda Can Çakır, dil bilgisine ve kelime hazinesine hakimiyetiyle keyifli bir okuma deneyimi sundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başarılarından dolayı öğrencimizi tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarında da kendisine başarılar diliyoruz." dedi.

        Öte yandan Hüyük İlçe Milli Eğitime bağlı okullarda düzenlenen Bizim Okulumuz Projesi kapsamında da Konya 5. Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması için ilçe finalleri düzenlendi.

        Dereceye giren öğrenciler il finallerine katılma hakkı kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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