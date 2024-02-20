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        Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        KONYA'da, kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Sefer Adıgözel (47) yaşamını yitirirken, servisteki 2 işçi de yaralandı.   Kaza, saat 16.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi, Büyük Hizmet Caddesinde meydana geldi. Sefer Adıgözel yönetimindeki 42 PJ 766 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce trafik levhasına, ardından da kırmızı ışıkta bekleyen I.E. yönetimindeki 42 C 0226 plakalı işçi servisine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan işçi servisi de önündeki A.B. yönetimindeki 42 DPA 65 plakalı otomobile çarptı. OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ Kazada, sürücülerden Sefer Adıgözel ile işçi servisindeki işçilerden H.K. ve S.E. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Adıgözel, hastaneye götürülmek için alındığı ambulansta sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Adıgözel'in cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yaralı H.K. ve S.E. de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 18:34 Güncelleme: 20.02.2024 - 18:34
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        Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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        KONYA'da, kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Sefer Adıgözel (47) yaşamını yitirirken, servisteki 2 işçi de yaralandı.   Kaza, saat 16.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi, Büyük Hizmet Caddesinde meydana geldi. Sefer Adıgözel yönetimindeki 42 PJ 766 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce trafik levhasına, ardından da kırmızı ışıkta bekleyen I.E. yönetimindeki 42 C 0226 plakalı işçi servisine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan işçi servisi de önündeki A.B. yönetimindeki 42 DPA 65 plakalı otomobile çarptı. OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ Kazada, sürücülerden Sefer Adıgözel ile işçi servisindeki işçilerden H.K. ve S.E. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Adıgözel, hastaneye götürülmek için alındığı ambulansta sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Adıgözel'in cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yaralı H.K. ve S.E. de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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