Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan, uluslararası toplantıda ABD'li diplomata İsrail tepkisi:

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Yıllık İstişare Toplantısı'nda, ABD'li diplomatın İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını meşrulaştırmaya çalışmasına tepki gösterdi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İspanya'nın Barselona şehrinde dünyanın farklı bölgelerinden yerel ve bölgesel yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ABD Dışişleri Bakanlığı Şehir Diplomasisinden Sorumlu Temsilcisi Nina Hachigian, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edildikten sonra Avrupa'nın bu konuda yaptıklarını takdir ettiklerini belirterek, Ukraynalı mültecileri ağırladığı için Avrupa'ya teşekkür etti.

Hachigian ayrıca, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıyı "terörist saldırı" olarak nitelendirip, İsrail'in saldırılarını da buna tepki olarak gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Uğur İbrahim Altay, bu sözlere tepki göstererek, eğitimden, kadınlara ve eşitliğe kadar konuşulması gereken birçok konu olduğunu belirtti.

İnsanların yaşamasının sağlanamaması durumunda bunların hiçbirini konuşmanın anlamı olmadığını vurgulayan Altay, "Onun için öncelikli konumuzun insan hayatı, savaşın engellenmesi ve bu konuda adil davranmak olduğunu düşünüyorum. Bu manada Amerika'dan gelen misafirimize bir şeyler söylemezsem, kendi insanlığımızı bulamayacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Dünyanın farklı yerlerinden yerel liderler olarak şehirleri ve insanların yaşama hakkını korumak için bir arada olduklarına dikkati çeken Altay, şöyle devam etti:

"İnsanları ya da mültecilerin haklarını savunmak devletlerin dış politikadaki tutumlarına göre şekillenmemeli. Bizler insanlık adına söz almalı ve dünyanın her yerinde acı çeken insanların sesi olmalıyız. Yaklaşık 30 bin kadın ve çocuğun katledildiği Gazze'deki olayları Hamas'ın eylemine bir yanıt olarak nitelendirmek çok doğru bir yaklaşım olmaz. Kadın haklarından bahsettik, Nina hanımdan bir kadın olarak, bir anne olarak ya da bir anne adayı olarak Uluslararası Adalet Divanı'na verilen dosyadaki fotoğraflara bakmasını istirham ediyorum. Belki vicdanımızın sesini duymasına faydası olur diye düşünüyorum. Önce insanların yaşam hakkını korumak en önemli görevimiz. Bunu başaramazsak diğer konuları konuşmanın çok bir anlamı olmadığını düşünüyorum."

Program sonrasında açıklamada bulunan Altay, toplantıda özellikle Filistinli Müslümanlar için destek mesajlarını dile getirdiklerini kaydetti.

Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze konusunda aldığı kararı desteklediklerini vurgulayan Altay, "Olayın takipçisi olacağımızı, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi, Gazze konusunu her daim gündemde tutacağımızı buradan bir kez daha ifade etme imkanımız oldu. Bir an önce barışın sağlanmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.