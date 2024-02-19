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        Beyşehir Kaymakamı Akpınar, otobüs firmalarının temsilcileriyle toplantıda buluştu

        Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, otogarda faaliyet gösteren şehirler arası otobüs firmalarının temsilcileriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 15:29 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:34
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        Beyşehir Kaymakamı Akpınar, otobüs firmalarının temsilcileriyle toplantıda buluştu
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        Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, otogarda faaliyet gösteren şehirler arası otobüs firmalarının temsilcileriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

        Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde yolculuk boyunca seyahat edenlerin emniyet kemeri takması 2022 yılında Resmi Gazetete yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile zorunlu hale gelmişti.

        Bu kanun hakkında bilgilendirme yapmak ve otobüslerde daha güvenli seyahat yapılmasını sağlamak amacı ile Beyşehir Kaymakamlığı tarafından şehirlerarası otobüslerde yolcuların emniyet kemeri kullanmasının yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında bir istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı hizmeti veren firma temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda Kaymakam Akpınar, yolculuk esnasında seyahat edenlerin can güvenliği için emniyet kemeri takılmasının önemine dikkat çekerek bu konuda hassasiyet gösterilmesini beklediklerini dile getirdi.

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        Galeri

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