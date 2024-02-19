Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Beyhekim yenidoğan yoğun bakım ünitesini ziyaret etti

        Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet veren 24 yatak kapasiteli yenidoğan yoğun bakım ünitesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 15:17 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Beyhekim yenidoğan yoğun bakım ünitesini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet veren 24 yatak kapasiteli yenidoğan yoğun bakım ünitesinde incelemelerde bulundu.

        Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Mermer'den serviste sunulan hizmetler hakkında bilgiler alan Koç, "Yenidoğan servisimiz şehrimiz adına son derece önemli bir yükü ortadan kaldırarak, zaman zaman yüzde 90'ların üzerinde yatak doluluk oranı ile çalışan başta Konya Şehir Hastanemiz olmak üzere diğer hastanelerimizi de rahatlatmış durumda." dedi.

        Hizmete açılan 24 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesi ile birlikte kamu hastanelerindeki yenidoğan yoğun bakım yatak kapasitesinin toplamda 139'a yükseldiğini vurgulayan Koç, servisin uzman kadrosu ile ileri tedavi gerektiren bebeklerin hayata tutunmalarına destek olduğunu vurguladı.

        Serviste tedavi gören bebeklerin ebeveynleri ile de görüşen Koç, hastanenin kadın doğum ve çocuk sağlığı uzmanı hekimleri ile de toplantı düzenleyerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Camide oynayan çocuklara bıçak çekti!
        Camide oynayan çocuklara bıçak çekti!
        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Filistinlilere ramazanda Mescid-i Aksa kısıtlaması
        Filistinlilere ramazanda Mescid-i Aksa kısıtlaması
        Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!
        Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        Haluk Levent'ten çağrı
        Haluk Levent'ten çağrı
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı

        Benzer Haberler

        Beyşehir Kaymakamı Akpınar, otobüs firmalarının temsilcileriyle toplantıda...
        Beyşehir Kaymakamı Akpınar, otobüs firmalarının temsilcileriyle toplantıda...
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'da 1 kişinin öldüğü pazarcı kavgasına ilişkin davada yargılanan sanık...
        Konya'da 1 kişinin öldüğü pazarcı kavgasına ilişkin davada yargılanan sanık...
        Konya'da organize suç örgütü soruşturmasında 11 tutuklama
        Konya'da organize suç örgütü soruşturmasında 11 tutuklama
        Konya'daki suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
        Konya'daki suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
        Fenerbahçe Beko, kupasını aldı
        Fenerbahçe Beko, kupasını aldı