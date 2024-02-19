Konya'da organize suç örgütü soruşturmasında 11 tutuklama KONYA'daorganize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheliden 11'i tutuklandı, 1'i adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ereğli ilçesinde 'dolandırıcılık', 'yağma', 'tefecilik' ve 'kasten yaralama' suçlarına karışan örgüte yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat ekipleri eşliğinde gerçekleştirilen operasyonda örgüt lideri olduğu öne sürülen Bülent Şimşek'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüphelinin de başka suçlar nedeniyle cezaevinde olduğu belirlendi. Toplam 12 şüphelinin ifadesi alındı. İşlemler sonrası şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1'i adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 11:55 Güncelleme: 19.02.2024 - 12:00 facebook

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