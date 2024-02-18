Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko SALON:Karatay Spor ve Kongre Merkezi HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen ANADOLU EFES: Larkin 17, Bryant 15, Rıdvan Öncel, Erten Gazi 2, Clyburn 16, Thompson 5, Pleiss 2, Ercan Osmani 7, Erkan Yılmaz 3 FENERBAHÇE BEKO: Motley 15, Şehmus Hazer 3, Wilbekin 18, Sertaç Şanlı, Melih Mahmutoğlu 3, Hayes-Davis 12, Tarık Biberovic 8, Mert Emre Ekşioğlu 4, Guduric 7, Calathes 10 1'İNCİ PERİYOT: 26-20 İLK YARI: 35-42 3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-63 5 FAUL: 38.10 Thompson (Anadolu Efes), 39.15 Biberovic (Fenerbahçe Beko) Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası'nın finalinde Anadolu Efes'i 80-67 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Fenerbahçe Beko forması giyen Nick Calathes seçildi. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, Türkiye Kupası'nı 8'inci kez müzesine götürmeyi başardı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.02.2024 - 17:41 Güncelleme: 18.02.2024 - 17:45 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL