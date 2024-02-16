Anadolu Efes – Pınar Karşıyaka: 81-77
SALON: Karatay Spor ve Kongre merkezi HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Musa Çetin ANADOLU EFES: Larkin 23, Beaubois 4, Bryant 8, Salih Altuntaş, Erten Gazi 10, Clyburn 10, Burak Can Yıldızlı, Pleiss 16, Ercan Osmani 9, Erkan Yılmaz 1 PINAR KARŞIYAKA: Jaylon Brown 5, Carey Jr 18, McCollum 20, Furkan Haltalı 9, Hakan Sayılı 6, Thomas Akyazılı 2, Hilliard, Vittorio Brown 10, Mert Celep, Kenan Sipahi 7 1'İNCİ PERİYOT: 23-16 İLK YARI: 36-30 3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-56 Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde yapılan Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinin ilk mücadelesinde Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 81-77 yenerek adını finale yazdırdı. Anadolu Efes'te Shane Larkin 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Pınar Karşıyaka'da ise McCollum 20 sayıyla oynadı. Anadolu Efes, finalde Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet yarı final maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
SALON: Karatay Spor ve Kongre merkezi HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Musa Çetin ANADOLU EFES: Larkin 23, Beaubois 4, Bryant 8, Salih Altuntaş, Erten Gazi 10, Clyburn 10, Burak Can Yıldızlı, Pleiss 16, Ercan Osmani 9, Erkan Yılmaz 1 PINAR KARŞIYAKA: Jaylon Brown 5, Carey Jr 18, McCollum 20, Furkan Haltalı 9, Hakan Sayılı 6, Thomas Akyazılı 2, Hilliard, Vittorio Brown 10, Mert Celep, Kenan Sipahi 7 1'İNCİ PERİYOT: 23-16 İLK YARI: 36-30 3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-56 Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde yapılan Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinin ilk mücadelesinde Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 81-77 yenerek adını finale yazdırdı. Anadolu Efes'te Shane Larkin 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Pınar Karşıyaka'da ise McCollum 20 sayıyla oynadı. Anadolu Efes, finalde Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet yarı final maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.