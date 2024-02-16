Anadolu Efes – Pınar Karşıyaka: 81-77 SALON: Karatay Spor ve Kongre merkezi HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Musa Çetin ANADOLU EFES: Larkin 23, Beaubois 4, Bryant 8, Salih Altuntaş, Erten Gazi 10, Clyburn 10, Burak Can Yıldızlı, Pleiss 16, Ercan Osmani 9, Erkan Yılmaz 1 PINAR KARŞIYAKA: Jaylon Brown 5, Carey Jr 18, McCollum 20, Furkan Haltalı 9, Hakan Sayılı 6, Thomas Akyazılı 2, Hilliard, Vittorio Brown 10, Mert Celep, Kenan Sipahi 7 1'İNCİ PERİYOT: 23-16 İLK YARI: 36-30 3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-56 Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde yapılan Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinin ilk mücadelesinde Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 81-77 yenerek adını finale yazdırdı. Anadolu Efes'te Shane Larkin 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Pınar Karşıyaka'da ise McCollum 20 sayıyla oynadı. Anadolu Efes, finalde Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet yarı final maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 20:30 Güncelleme: 16.02.2024 - 20:30 facebook

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