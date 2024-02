Omerovic: Bütün hazırlıklarımızı iyi sonuca odakladık Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, "Rakip zor bir rakip. Kendi sahasında kuvvetli bir takım ama kolay olmayacak. Ben inanıyorum ki bütün bu hazırlıklarla iyi sonuca odaklanmamız gerekiyor. İnanıyorum ki bu iyi gidişatı bu maçla da devam ettiririz. Kolay olmayacak ama sonuçta bir şeye ilk önce inanmak lazım. Ondan sonra zaten sahadaki duruşumuz en iyi şekilde göstermek zorundayız" dedi. Konyaspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular salon çalışmasının ardından taktik çalıştı. "HER MAÇIMIZ FİNAL" Tüm hazırlıkları iyi bir sonuç almak için yaptıklarını ifade eden Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, şunları kaydetti: "Rakip zor bir rakip. Kendi sahasında kuvvetli bir takım ama kolay olmayacak. Ben inanıyorum ki bütün bu hazırlıklarla iyi sonuca odaklanmamız gerekiyor. İnanıyorum ki bu iyi gidişatı bu maçla da devam ettiririz. Kolay olmayacak ama sonuçta bir şeye ilk önce inanmak lazım. Ondan sonra zaten sahadaki duruşumuz en iyi şekilde göstermek zorundayız. Zaten her maç sadece bu maçı değil her maç bizim için final maçı gibi oluyor. Onun için rakip Beşiktaş ya da başka bir takım hiç önemli değil. Önemli olan bizim takım bu durumda nasıl cevap verecek? Ben inanıyorum bu maçı da iyi bir sonuçla alırız." "KENDİMİZİ HAZIR HİSSEDİYORUZ" Beşiktaş maçına iç sahada aldıkları galibiyetle gideceklerinin kendilerine bir ivme kazandıracağını söyleyen Konyaspor'un yeni transferlerinden Filip Damjanovic ise "Elbette zor bir karşılaşma olacağını söyleyebilirim. En son aldığımız galibiyetten sonra burada bize bir ivme kazandırmasını hedefliyoruz. Genel anlamıyla baktığımızda kendimizi tabii ki hazır hissediyoruz. Ve daha rahat bir ortam olmasını umut ediyoruz. Çünkü son maçımızdan mutlulukla ve galibiyetle ayrıldık" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Fahrudin Omerovic açıklaması - Filip Damjanovic açıklaması - Antrenmandan detaylar

