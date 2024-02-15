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        Seydişehir'de her yaş grubunda Kur'an-ı Kerim kursları devam ediyor

        Seydişehir'de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde başlatılan her yaş gurubuna Kur'an-ı Kerim kursları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 15:41 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:56
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        Seydişehir'de her yaş grubunda Kur'an-ı Kerim kursları devam ediyor
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        Seydişehir'de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde başlatılan her yaş gurubuna Kur'an-ı Kerim kursları devam ediyor.

        Camilerde Kur’an Öğretimi Programı dahilinde Seydişehir Küpe Diyanet Gençlik Merkezi'nde ve Marangozlar Sanayi Camisinde pazartesi, salı ve çarşamba günleri vatandaşlara eğitim veriliyor.

        Küpe Cami İmam-Hatibi Ekrem Ceyhun Dinmez tarafından verilen eğitimlerde vatandaşlara Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenirken ayrıca itikat, ibadet, siyer ve ahlak gibi dini konularda da bilgi sahibi oluyor.

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