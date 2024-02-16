Ölü bulunan Ayşenur'un sevgilisi ile birlikte yaşadığı kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi KONYA'da evinin bahçesinde tabancayla vurulmuş cesedi bulunan Ayşenur Bedel'in (26) ölümüne ilişkin sevgilisi Ali Erensoy (51) ile aynı evde dini nikahla birlikte yaşadığı akrabası Elif Erensoy'un tutuklu yargılandığı davada, savcı mütalaasını verdi. Mütalaada, Ali Erensoy ile ona yardım ettiği belirtilen Elif Erensoy'a, 'Kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Olay, 19 Mart'ta gece saatlerinde Karahüyük Mahallesi Seymen Sokak'ta bir müstakil evde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Ali Erensoy, birlikte yaşadığı sevgilisi Ayşenur Bedel'i evin bahçe kapısında yaralı bulduğunu belirtip, yardım istedi. Tabancayla boynundan vurulduğu belirlenen Bedel, hayatını kaybetti. Polis, şüpheli olarak Ali Erensoy ile aynı evde kalan Elif Erensoy'u gözaltına aldı. Ali Erensoy ile dini nikahla birlikte yaşadığı belirtilen Elif Erensoy, ifadeleri sonrası tutuklandı. Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılamalarına devam edilen Elif Erensoy, duruşmada salonunda hazır bulunurken, Ali Erensoy ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) katıldı. Duruşmada savcı, mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, bilirkişi tarafından yapılan incelemede evdeki güvenlik kamerasının bozuk olmadığını ve fişinin çekildiğinin tespit edildiği belirtildi. Ali Erensoy ile öldürülen Ayşenur Bedel arasında da önceden yaşanan tartışma ve anlaşmazlıklarını bulunduğu belirtilen mütalaada, suçun Ali Erensoy tarafından işlendiğinin sabit olduğu anlatıldı. 'KISKANÇLIK HUSUMETİ VARDI' Mütalaada, Elif Erensoy'un da Ayşenur Bedel ile arasında kıskançlık nedeniyle husumet bulunduğu için olaya yardım ettiği belirtildi. Ardından da her ikisi için de 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. AĞLAYARAK 'BEN BİR ŞEY YAPMADIM, BURADA BOŞUNA YATIYORUM' DEDİ Mütalaaya karşı savunma yapan Ali Erensoy da ağlayarak, "Ayşenur'un çocuğuyla yaşamasını istemiştim. Her zaman destek olup yardım ettim. Allah rızası için bunu yapanı bulun. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben burada boşuna yatıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Elif Erensoy da "Benim bakmam gereken çocuğum var. Ben suçsuzum. Kaç aydır haksız yere yatıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında kararını vermek için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 14:42 Güncelleme: 16.02.2024 - 14:45 facebook

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