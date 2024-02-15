Kulu'da sis ve pus kazalara neden oldu

Sisin çok yoğun olduğu Ankara-Konya kara yolu Sanayi Sitesi yakınlarında kazalar yaşandı. Aynı bölgede yaşanan kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.

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