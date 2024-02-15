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        Kulu'da sis ve pus kazalara neden oldu

        Konya'nın Kulu ilçesinde aniden bastıran sis trafiği olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:57 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:09
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        Kulu'da sis ve pus kazalara neden oldu
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        Konya'nın Kulu ilçesinde aniden bastıran sis trafiği olumsuz etkiledi.

        Sağanak yağmurun ardından sabah saatlerinde aniden oluşan sis görüş mesafesini düşürürken pus nedeniyle yollar kayganlaştı.

        Sisin çok yoğun olduğu Ankara-Konya kara yolu Sanayi Sitesi yakınlarında kazalar yaşandı. Aynı bölgede yaşanan kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.

        Ankara-Konya kara yolunda trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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